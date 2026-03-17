豪中銀は予想通りの利上げ＝オセアニア為替概況 12時半の豪中銀金融政策会合は、大方の予想通り政策金利であるOCRを0.25％引き上げ4.10％とした。先週副総裁がタカ派姿勢を強調するまで据え置きが見込まれていたこともあり、短期金利市場では25％程度の据え置き見通しがあり、利上げ決定後は予想通りとはいえ小幅に豪ドル買いとなり、対ドルで0.7080ドル台から0.7094ドルを付けた。しかしすぐに豪ドル売りに転じ0.7049ドルを