(C)2019 FromSoftware, Inc. All rights reserved. ACTIVISION is a trademark of Activision Publishing Inc. All other trademarks and trade names are the properties of their respective owners. (C)KADOKAWA/Sekiro: No Defeat PARTNERS フロム・ソフトウェアのアクション・アドベンチャーゲーム「SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE」の初映像化作品となるアニメーション「SEKIRO: NO DEFEAT」が、2026年に