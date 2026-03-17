Ｊ２藤枝は２１日のアウェー福島戦に向け、１７日に焼津市内で調整した。今季就任した元日本代表の槙野智章監督（３８）は、４連勝が懸かる次節に向けて意気込みを語った。前節（１４日）、ＥＡＳＴ―Ｂグループで５位だった藤枝は２位だった大宮に２―１で勝利。連勝を３に伸ばし、チームは勢いに乗っている。槙野監督は戦術面について、「前後半で戦い方を変えるだけでなく、何分までにこれをやろうと細かく伝えている」と説