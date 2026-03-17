俳優の大竹しのぶが17日までに自身のインスタグラムを更新し、お気に入りの真っ赤なストールを披露。虫食いで開いてしまった穴をシンガー・ソングライターの森山良子が“お直し”してくれたことも明かし、刺しゅうでかわいらしくリペアされた様子も紹介した。【写真】「うわぁ〜素敵」森山良子が刺しゅうで“お直し”してくれた、大竹しのぶの愛用ストール大竹は「時折集まる和田誠さんの会。奥様のレミさんや、阿川佐和子さん