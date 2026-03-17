牛丼チェーン店「すき家」は、24日午前9時より『旨だしたけのこ牛丼』を販売する。【写真】とろ〜りコクをプラス『おんたま旨だしたけのこ牛丼』同商品は、同店自慢の牛丼に、出汁で味付けをした2つの食感の筍（たけのこ）をトッピングした一品。筍はやわらかい姫皮の部分とコリコリとした根元の部分を使用することで、筍の2つの食感を楽しめる商品に仕上げた。出汁で味付けをした筍は、素材本来の旨みが際立つ優しい味わい