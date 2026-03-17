不二家のロングセラー「ミルキー」より、発売75周年を記念して、北海道産生クリームを通常品の2倍配合した濃厚でリッチな商品『プレミアムミルキー』が登場する。【写真】ソースがとろ〜りとろける『プレミアムミルキー』イメージ同商品は、とろ〜りとろける練乳ソースが入ったやわらか食感のプレミアムな品質。ミルキーを象徴する赤いパッケージが目を引く、ジッパー付きパウチパックで発売される。