日産自動車は、アメリカで生産する車を日本に“逆輸入”すると発表しました。日産が逆輸入するのは、アメリカで生産するSUVの「ムラーノ」です。2027年初頭から日本で販売を始めます。これまで、アメリカ車の輸入には追加の試験が必要でしたが、先月、国土交通省は書類審査だけで受け入れるよう輸入手続きを簡素化しました。アメリカ車の輸入が少ないことに不満を持つトランプ政権の意向を踏まえて作られた制度で、日産もこの制度