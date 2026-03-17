ファミリーマートは、「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環として、「ファミマルSweets」から、21世紀のパティスリー界を先導する第一人者 Pierre Herme（ピエール・エルメ）氏のブランドを国内で展開する PH PARIS JAPONのライセンスブランド、「PIERRE HERME Anthology（ピエール・エルメ アンソロジー）」監修商品の第4弾として新商品3種をきょう17日から全国のファミリーマート約1万6400店にて発売する。【写真】濃