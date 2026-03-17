2022年の千葉県市川市長選で、活動実態のないダミーの候補を擁立した上、それらの費用を収支報告書に記載していなかったとして、市長が捜査機関に近く告発されることがわかりました。【映像】ダミー候補の成りすましを主張する中谷さん（実際の様子）ダミー候補の立候補を手伝った中谷圭子さん「私がやったのは電話番号を用意したことそれから選挙用の住所これ全く関係ない方の住所を入院されていたので勝手に利用させていただき