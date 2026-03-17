JR西日本の豪華寝台列車「トワイライトエクスプレス瑞風」の運行ルートに琵琶湖1周が加わった。2017年のデビュー以来初のコース再編で、濃い緑色が特徴の車両に乗り込めば、滋賀県特産食材の料理や湖岸の景色を楽しめる。おおむね月1〜2回の運行を予定しており、2人1室で1人33万5千円から。新設するのは京都と山口県の下関を結び、途中で琵琶湖を1周する1泊2日の上下2コース。下関発の上りは防府（山口）と近江八幡（滋賀）、