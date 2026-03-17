フリーアナウンサーの根本美緒（47）が17日までにインスタグラムを更新。“グラビア職人”として知られたカメラマンの渡辺達生さんの訃報を受け、追悼した。根本は「カメラマンの渡辺達生さんが亡くなられたとの一報に寂しさでいっぱいです」と言及。「一緒に代官山のケーキ屋さんでケーキ食べたな…って思い出しますスタジオにも遊びに行った事がありました。とても気さくで優しい方でした」としのんだ。雑誌の撮影で渡辺さんが