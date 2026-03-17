今年の活躍が期待される人物をモデルにした五月人形が披露されました。【映像】高市総理ら7人の五月人形（複数カット）石橋侑子「ずらりと並んだ五月人形、中でも大谷選手は腰に刀ではなく、バットを刺しています」人形メーカーの久月が選んだ「今年の期待大将」は7人です。メジャーリーグでワールドシリーズ連覇を目指す大谷翔平選手は、7回目の選出です。野球界からは、山本由伸投手や新たに挑戦する選手ら5人が選ばれまし