フリーアナウンサー古舘伊知郎（71）が17日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）にゲスト出演。しゃべり手として注目している人物を明かした。古舘はリスナーからのメールで「自身が注目しているしゃべり手」を聞かれると、「一人浮かびました。神田伯山」と講談師神田伯山の名前を挙げた。その理由について「同じ古舘姓（伯山の本名は古舘克彦）で、故郷も佐賀で一緒で。親の代でね。地元池袋で、共通