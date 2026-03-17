お弁当やお惣菜を販売しているオリジン弁当・キッチンオリジンは、2026年3月17日10時から19日の期間限定で「真アジフライ」を1枚108円で販売しています3日間だけのお得プライスサクッと揚がった真アジフライが通常194円のところ、86円引きの108円で楽しめます。夕食のおかずや晩酌のおつまみとしても良さそう。3日間限定のお得なキャンペーンを見逃さないで。※価格はすべて税込です。※画像は公式サイト・公式Xより。東京バーゲン