午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０５８、値下がり銘柄数は４６５、変わらずは６３銘柄だった。業種別では３３業種中２５業種が上昇。値上がり上位に海運、鉱業、卸売、医薬品など。値下がりで目立つのは非鉄金属、その他製品、ガラス・土石など。 出所：MINKABU PRESS