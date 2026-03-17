納豆のフィルムをきれいに外す方法って？▶【写真付きで解説】納豆のフィルムを外す簡単な方法3選！本当に汚れない？納豆を食べる際に、フィルムのネバネバがフタや手についてしまい、プチストレスを感じませんか？「納豆は食べたいけれど、ネバネバが付くのがイヤ」という方にぴったりな、フィルムをはがす方法を3つご紹介します。SNSで話題の簡単にできる方法で、美味しく納豆を食べましょう。■方法1｜箸でパックに穴を開