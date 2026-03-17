元アルゼンチン代表GKセルヒオ・ロメロが39歳での現役引退を決断した。2022年8月にアルゼンチンの名門ボカ・ジュニオルスにフリートランスファーで加入し、長くプレーしたヨーロッパを離れて母国に復帰していたロメロ。昨年10月にはアルヘンティノス・ジュニオルスに活躍の場を移していたが、昨シーズン限りで契約が終了。現在はフリートランスファーの状態となっていた。そんななか、『ESPN』を含む複数のアルゼンチンメデ