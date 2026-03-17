レアル・マドリードに所属するドイツ代表DFアントニオ・リュディガーが“怪物”完封への意気込みを示した。16日、イギリス紙『ガーディアン』がコメントを伝えている。チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズを9位で終えたレアル・マドリードは、ノックアウトフェーズ・プレーオフでベンフィカを2戦合計3−1で下してラウンド16へ進出。現地時間11日に本拠地『サンティアゴ・ベルナベウ』で行われたファーストレグでは、ウル