イオンリテールが提供する格安通信サービス「イオンモバイル」は、2月26日にサービス開始10周年を迎えたことに伴い、ユーザー体験を刷新する「イオンモバイル公式アプリ」の提供を3月26日に開始する。アプリは、契約手続きとマイページを一体化し、利用者がストレスなく操作できる「邪魔されないシームレスな体験」を実現するため、2024年度から開発が進められてきたものだ。●シェアプランの弱点を解消、家族全員が使いやすいUI