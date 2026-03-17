清水エスパルスは17日、チケット不正転売者への処分を発表した。清水は昨年4月20日に行われた2025明治安田J1リーグ第11節アビスパ福岡戦においてチケットの不正転売行為を確認。以降は清水警察署への相談の上、「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」の違反事件として取り扱われたため、捜査に協力していたが、先月12日に当該行為に及んだ人物1名が逮捕されたことを発表していた