ＪリーグとＪリーグオフィシャルブロードキャスティングパートナーの『DAZN Japan Investment合同会社』は３月17日、2026-27から32-33シーズンのJ３リーグについて、放映権契約の締結に合意したと発表した。『DAZN』は、23年３月にJリーグとJ１、J２の放映権契約を締結し、J３は「無料放映も含めて最適な放映形式を検討する」としていた。今回の契約合意により、32-33シーズンまでJ１、J２、J３リーグの全試合を配信することが決