17日15時現在の日経平均株価は前日比50.02円（-0.09％）安の5万3701.13円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1058、値下がりは465、変わらずは63と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は137.71円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が34.09円、ＳＢＧ が32.09円、フジクラ が30.08円、レーザーテク が20.72円と続いている。 プラス寄与度ト