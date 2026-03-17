クロスフォー [東証Ｓ] が3月17日後場(15:04)に決算を発表。26年7月期第2四半期累計(25年8月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比3.2倍の6800万円に急拡大し、通期計画の3300万円に対する進捗率が206.1％とすでに上回り、さらに前年同期の91.3％も超えた。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した2-7月期(下期)の連結経常損益は3500万円の赤字(前年同期は200万円の黒字)に転落する