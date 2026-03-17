施術中の女性にキスをするなどわいせつな行為をしたとして、警察は17日、島原市の整体院経営の男を逮捕しました。 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、島原市の身体均整院経営、三浦 誠也容疑者(55)です。 警察によりますと、三浦容疑者は2月18日、院内で施術をしていた40代の女性にキスをしたり、胸を触ったりするなどわいせつな行為をした疑いが持たれています。 警察の調べに対し、三浦容疑者は「胸と脇の間のリンパなど