2026年3月16日、韓国メディア・OSENは、米ロサンゼルスで開催された第98回アカデミー賞授賞式で、主題歌賞を受賞したNetflix（ネットフリックス）のアニメ映画「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」の制作陣に対し、受賞スピーチを強制的に打ち切るような演出があったとして、韓国国内で批判の声が上がっていると伝えた。同授賞式で、「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」は、OST（オリジナルサウンドトラック）「Golden」で