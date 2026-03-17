第９８回選抜高校野球大会（１９日開幕、甲子園球場）で、甲子園大会では初めて「指名打者（ＤＨ）制」が導入される。守備につかない選手が投手の代わりに打席に立つ制度で、投手の負担軽減や控え選手の出場機会増が期待される一方、「エースで４番」が珍しくない高校野球では「使わない」という学校もあり、各校の対応に注目が集まる。ＤＨ兼先発投手、降板後も打席にＤＨ制は、国内ではプロ野球や社会人、大学で採用されてい