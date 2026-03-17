１５日に閉幕したミラノ・コルティナ冬季パラリンピックでは、オーストリアのアイグナー姉弟（きょうだい）がアルペンスキーの視覚障害クラスを席巻した。きょうだい３人でメダル９個を獲得した２０２２年北京大会に続き、今回も２人で９個のメダルを取って大会の主役となった。７日に行われたアルペン滑降女子で、姉で三女のベロニカ（２３）が今大会の金メダル第１号に輝いた。滑降男子でも弟のヨハネス（２０）が連覇を遂げ