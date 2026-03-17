環境省は１７日、絶滅の恐れがある生物をまとめた「レッドリスト」の改訂版を公表した。日本固有種の「ニホンイシガメ」などが絶滅危惧種に加わった一方、国の特別天然記念物のタンチョウは個体数が回復し、絶滅危惧種から外された。絶滅危惧種は、絶滅に近い順に「１Ａ類」「１Ｂ類」「２類」に分類される。今回は鳥類や爬虫（はちゅう）類・両生類のリストが６年ぶりに改訂され、これらの絶滅危惧種は２２種増の計２０４種と