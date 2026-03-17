17日（火）、V.LEAGUE WOMEN （Vリーグ女子 ）のヴィアティン三重は、2025-26シーズンのファン感謝祭を4月25日（土）に開催することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 会場はイオンモール津南内のつどいの広場等を予定。イベント内容の詳細については、決まり次第あらためて発表される。 参加対象は2025-26シーズンのオンライン会員（オレンジ3カ月プランを除く）およびオフライン会員