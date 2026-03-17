昨年各地で相次いだクマの出没に関して、東京商工リサーチ（東京）が影響や対応を企業に尋ねたところ、東北地方の企業の２割近くが「業務に影響が出た」と回答したことがわかった。東北の企業では３割近くがクマへの何かしらの対応をしたと答え、このうち約半数が護身用グッズを配布したり設置したりしたという。調査はクマが冬眠から目覚める時期を前に、１月３０日〜２月６日にインターネットで実施し、全国５１４０社から回