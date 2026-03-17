国内で初めて、3月中に熊本県内に配備される長射程ミサイルについて、九州防衛局が17日、装備品の公開を行い、県知事や熊本市長などが視察しました。熊本市東区の健軍駐屯地で公開されているのは他国の基地などを攻撃する「反撃能力」を持つ長射程ミサイル発射装置などの装備品です。 3月9日未明に、発射装置などが健軍駐屯地に搬入されていて、政府は今月31日に配備を完了する予定としています。17日は熊本県の木村敬知事や熊