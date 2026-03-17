RIZAPグループが運営するコンビニジム「chocoZAP」が17日、シンガポール1号店「chocoZAP Orchard店」をオープンした。シンガポールを起点としてアジア全域の「健康インフラ」となるべく、マレーシア、タイ、ベトナムといった周辺諸国へと事業を拡大する方針だ。【比較写真】ぽっちゃりお腹…肉体改造前の峯岸みなみ海外展開のモデルケースとなっているのは、先行して本格展開を成功させている香港市場。日本と同様の「低価格・