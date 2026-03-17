自転車の交通違反に「青切符」を交付する反則金制度が４月から始まるのに伴い、自転車を事故から守る対策も進められる。警察庁は、自動車やバイクが自転車を追い抜く際の間隔の目安を「少なくとも１メートル」とする方針を固めた。狭い道で横を通過する時速についても２０〜３０キロ程度と定める方向で、近くこれらの目安を公表して周知を図る。現在の道路交通法は、自動車などが歩行者の横を通過する時は安全な間隔を保つか、