元DeNA監督のアレックス・ラミレス氏（51）の妻のラミレス美保さんが17日までに自身のブログなどを更新。長女の卒園式で感極まったことを明かした。「長女、卒園式でした」と書き始めた美保さん。「絶対泣くものかと思っていたんですけどね、やっぱり込み上げてくるものがたくさんあって、気づけば涙してました」と感極まったことをつづった。「ラミちゃんが隣で、あのお母さん泣いてるよって耳打ちしてきた時には私はすでに