ドバイゴールデンシャヒーン・Ｇ１（28日・ＵＡＥメイダン、ダート１２００メートル）への出走を予定していた昨年のカペラＳ覇者テーオーエルビス（牡４歳、栗東・高柳大）が中東情勢の悪化を考慮し、同レースへの出走を辞退することが決まった。１７日、管理する高柳大輔調教師（４８）＝栗東＝が明かした。今後は東京スプリント（４月１５日・大井、ダート１２００メートル）へ向かう。