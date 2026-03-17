8代目尾上菊五郎（48）が17日、都内で、巡業公演「松竹大歌舞伎」（7月7〜31日）の制作発表会見を行った。昨年5月の歌舞伎座を皮切りに全国の劇場で行われたきた8代目菊五郎襲名披露興行の最後を飾る。6代目菊五郎が演出を変え、祖父梅幸が大事にしてきた「藤娘」と、音羽屋ゆかりの「魚屋宗五郎」に出演する。3回目となる「魚屋宗五郎」について、菊五郎は「『魚屋』の宗五郎については（15年の）巡業で初役でつとめさせていただ