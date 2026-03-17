韓国代表からドジャースに再合流米大リーグ・ドジャースのキム・ヘソン内野手が開幕に向けてアピールを続けている。米メディアに対し、韓国代表として出場したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での経験について語った。キムは16日（日本時間17日）に行われたブルワーズとのオープン戦に「6番・二塁」で先発出場し、2打数1安打1四球。15日（同16日）のチーム合流後初実戦から連日の安打で、オープン戦打率を.421とし