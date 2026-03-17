乃木坂４６の井上和（２１）が、再び大好きなボカロ歌唱を披露することが１７日、分かった。ボカロ文化の祭典「ＴｈｅＶＯＣＡＬＯＩＤＣｏｌｌｅｃｔｉｏｎ」の特別企画として、スペシャルスタジオライブを４月２９日に、ＭＴＶおよびニコニコ動画で公開する。井上は幼少期からボカロ文化に親しみ、昨年３月、ボカコレと音楽授賞式「ＭＴＶＶＭＡＪ」がコラボレーションして創設した「ＤａｉｓｙＢｅｌｌＡｗａｒ