イランによるホルムズ海峡封鎖で世界経済への影響が日増しに高まってくるなか、トランプ米大統領は日本をはじめとする数か国に艦船の派遣を要求してきた。それに対し、2026年3月17日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）に出演しているコメンテーターは2人とも「NO」を突きつける。「自衛隊をホルムズ海峡に派遣したら間違いなくイランは日本を敵視する」イラン情勢や中東地域の安全保障に詳しい慶応大学大学院教授