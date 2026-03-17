津々浦々の名物をご紹介しますみなさん、ごきげんよう。巣鴨の街を歩くと、とげぬき地蔵の次におばあちゃんに拝まれる石塚英彦です。今回は津々浦々の「私が愛するカロリー」をご紹介させていただきます。まずは茨城県大洗町の「あんこう鍋」。高級食材のあんこうの中でも、あん肝はキング・オブ贅沢として君臨しています。そのあん肝をスープで溶いた鍋は、液体オブ・ザ・イヤー受賞の逸品です。スープの中には、あんこうの身や皮