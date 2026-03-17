2月28日、米国とイスラエル軍による対イラン大規模軍事作戦「エピック・フューリー（壮絶な怒り）」が断行された。この地政学リスクの激化を受け、金融市場は「イラン・ショック」の渦中にある。【こちらも】インデックス投資の限界と市場の歪み「個別選別」で勝ち組銘柄を狙え発生から約1週間が経過した3月9日、日経平均株価は終値で前日比2,892円12銭安を記録。ザラ場では一時4,000円を超える歴史的な暴落を演じた。足元で