メディカル一光グループ（3353、東証スタンダード）の南野利久社長を、10余年ぶりに取材した。【こちらも】鉄人化HD、営業赤字抜け出し「黒字/大幅増益」をどう捉えるか「リ・スタート」と銘打った中計（至2028年3月期）の説明を、直接その口から聞きたかったからだ。メディカル一光Gのここ数年来の収益動向は、21年2月期こそコロナ禍（経済活動の低迷）で「1.4％減収、14.5％営業減益」も、今2月期計画を含む6期間は「平均