明日18日(水)〜19日(木)は、東京など広範囲で気圧の変化による影響が「大」となっています。気圧低下に伴う頭痛、首や肩のこり、めまい、全身倦怠感、関節痛、低血圧などにご注意ください。明日18日(水)〜19日(木)気圧の影響「大」明日18日(水)〜19日(木)は、低気圧が本州の南を東進するため天気が下り坂です。18日(水)は九州では朝から雨、中国・四国は昼頃から広く雨となりそうです。午後は更に雨の範囲が広がり、夜は北陸や東