『PEANUTS（ピーナッツ）』と「シュガーバターの木」のコラボ第3弾スイーツが登場。春夏新作フレーバー『ストロベリーシェイク風』の「シュガーバターの木」が「スヌーピー」たちのかわいいスペシャルボックスやグッズと一緒に楽しめます☆ シュガーバターの木「スヌーピー シュガーバターの木 詰合せ」 発売日：2026年4月1日（水）より順次 ブランド誕生15周年を迎えた「シュガーバターの木」と、コミック誕