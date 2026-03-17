Polymarketは、さまざまな現実世界のトピックについて仮想通貨で賭けることができる賭博プラットフォームであり、戦争や軍事攻撃に関する賭けが行われていることで問題視されています。イスラエルのオンラインメディア・Times of Israelの記者であるエマニュエル・ファビアン氏が、イスラエルの首都・エルサレム近郊に着弾したイランのミサイルについて報じたところ、「記事を書き直さないと殺す」とギャンブラーから脅迫を受ける