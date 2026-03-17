きょう午後3時ごろ、名古屋地方気象台に植えられたサクラの標本木に、花が5輪以上咲いているのを気象台の職員が確認し、名古屋のサクラの開花を発表しました。 【写真を見る】【速報】名古屋で桜開花 2023年などと並び観測史上最も早い 満開は3月26日予想 平年より7日早く、去年より9日早い開花で、2023年などと並んで、観測史上最も早いということです。 2月以降の平均気温が、平年より高かったことなどが影響しているとみられ