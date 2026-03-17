「夢グループ」所属の歌手の保科有里（64）が17日、自身のXを更新。“愛車トラブル”に見舞われたことを明かした。【写真】これはショック…保科有里の“愛車”に付けられた傷保科は、ドアに横一線の傷が入った画像を投稿。「昨日とある場所に停めていた私の愛車が、傷をつけられてしまいました。右の前のドアと後のドアそして左のドアと後のドア。写真のようにギーと」と伝えた。続けて「人様の家の前ではありません、駐