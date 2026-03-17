女優の泉ピン子（78）が16日放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。「見るのも仕事」と語るテレビを最近、見なくなった理由を明かした。この日、演出家でタレント・テリー伊藤とともに出演。ピン子は2010年に静岡県熱海市に移住。夫と2人暮らしだが、「熱海で1人でいるとやっぱり孤独感もあるし」とポツリ。「依存はやっぱり強くなるね。1人だと誰かがやってくれたら嬉しいとか、誰かがいてくれれ