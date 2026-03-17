福岡国際音楽大の客員教授に就任するさだまさしさん4月に開学する福岡国際音楽大（福岡県太宰府市）の客員教授に、シンガー・ソングライターのさだまさしさんが就任することが分かった。大学を設立する学校法人「高木学園」が17日までに明らかにした。さださんは同大の校歌も作詞作曲。4月8日の開学式でさださん出席の下、九州交響楽団（福岡市）の演奏でお披露目される。さださんは長崎市出身。高木学園によると、同大の学長