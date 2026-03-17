タレントの紗綾さんが17日、自身のインスタグラムを更新。第二子を出産したことを報告しました。【写真を見る】【 紗綾 】第二子出産を発表「たくさん笑いながらとても和やかで幸せな時間でした」夫や娘らも駆けつけた当時の様子も紗綾さんは、「第二子が誕生しました」「夫・娘、両家母、友人も夜中にも関わらず駆けつけてくれて、分娩室では、みんなで楽しくお喋りしてたくさん笑いながらとても和やかで幸せな時間でした」と報